" المصري الكندي" يناقش النهوض بدور المراة في المجتمع

إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الداعمة للمرأة لتمكينها وإدماجها كعنصر فاعل ورائد

قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن للمرأة دور هام في المجتمع لذلك لا يمكن لأى خطط تنموية أو أى مجتمع أن يتقدم ويزدهر دون تمكين حقيقى للمرأة.



وأضاف رسلان، خلال كلمته بمؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، ان تمكين المراه يتيح لها فرصة تحرير طاقاتها للعطاء وتحرير ذاتها، كذلك تمكينها يدعم مشاركتها يدا بيد مع الرجل فى بناء وتنمية وتماسك هذا الوطن.



وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي ان ملف تمكين المرأة شهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية تقدما هائلًا وطفرة غير مسبوقة، فى ظل وجود إرادة سياسية تؤمن بطاقاتها وقدراتها بيبدأ فى يونيو 2014 العصر الذهبى للمرأة المصرية، ويفتح لها آفاقا جديدة لم تتاح لها من قبل، ويمهد لها الطريق للمشاركة فى كافة القطاعات، ويضعها فى المكانة التى تليق بقدراتها.



وأشار إلى أنه تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الداعمة للمرأة لتمكينها وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه مع وجود إطار تشريعي داعم لحقوقها، وجهود ضخمة لتعزيز قدراتها، لاشك أن ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين ويواجه تحديات كبيرة على المستوى العالمى.

وأكد أنه بالطبع مصر ليست بعيدة عن ذلك، حيث يتوقع التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين لعام 2021، وأن تحقيق المساواة يستغرق أكثر من 135 عاما على صعيد العالم، وفى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد يستغرق 142 عاما، حيث تصل الفجوة بين الجنسين إلى 40%.



ولفت إلي أنه كشفت مناقشات خبراء صندوق النقد الدولى أن تنمية امكانات المرأة واستغلالها فى سوق العمل يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، وأن رفع نسبة مشاركة الاناث فى القوى العاملة إلى مستويات مشاركة الذكور حسب كل بلد من شأنها أن ترفع اجمالى الناتج المحلى بنسبة 5% فى الولايات المتحدة و12% فى الامارات و34% فى مصر، مشيرا إلى أن مصر أمامها فرص هائلة إذا ما تساوت مستويات الاناث مع الذكور فى سوق العمل.

وأكد أن هناك اهتمام كبير وجهود واسعة من الحكومة المصرية، بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، قد حققت تقدما كبيرا بشهادة الأمم المتحدة ممثلة في ضيفتنا اليوم كريستين عرب، وأثناء احتفالية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الأمم المتحدة معجبة بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتحقيق المساواة بين النوع الاجتماعى وقالت أن ذلك أمر اساسى لتحقيق التقدم فى البلاد...وأن الإنجازات التي حققتها مصر بوضع النوع الاجتماعي كأساس للتنمية... هو أمر استثنائي في كل الدول الأفريقية والعربية

ناقش اللقاء أيضا احصائيات وأرقام عن نجاحات ومكاسب المرأة فى سوق العمل، وتدنى أجور المرأة العاملة، والأمية بالمناطق الريفية والنائية، والتسرب من سوق العمل لرعاية الأطفال بعد الانجاب بخلافتأثرها بالتداعيات الاقتصادية والأزمات العالميه وتناول ملف تمكين المرأةوأين وصلت الاسراتيجية الوطنية لتمكينها، وأهم التحديات التى تواجهها.

شارك في الحضور مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أول إمرأة تتولى هذا المنصب ولعل اختيارها لهذا المنصب الهام هو مثال حى لتمكين المرأة فى مصركما وشارك أيضا الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة وكريستين عرب اممثل الدولى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد موسع من رجال الأعمال من مختلف القطاعات وأعضاء المجلس وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية.