نتنياهو: منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة لصد الضغوط الرامية لإنهائها

بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أنها ستفقد الدعم العالمي في التشكيلة الحالية للحكومة، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقطع فيديو يرد مباشرة، مدعيا أن هناك دعما واسع النطاق في الولايات المتحدة للحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، وفق تايمز اوف اسرائيل، منذ بداية الحرب، كنت أقود حملة دبلوماسية هدفها تخفيف الضغط لإنهاء الحرب قبل الأوان، وفي الوقت نفسه كسب الدعم لإسرائيل”.

وتابع نتنياهو: “لدينا دعم كبير في هذا المجال”، مشيرًا إلى استطلاع للرأي أجرته جامعة هارفارد هاريس نُشر يوم الاثنين أظهر أن 82% من الناس في الولايات المتحدة يؤيدون إسرائيل في حربها ضد حماس.

وختتم نتنياهو حديثه قائلاً: "هذا يمنحنا مصدر قوة آخر لمواصلة حربنا ضد حماس حتى النصر الكامل".

وفي الأيام الأخيرة، كان نتنياهو أكثر قوة في التصدي لبايدن في المقابلات والتصريحات.

الرئيس الامريكي يناشد على تمرير المساعدات الى اوكرانيا واسرائيل

وفي سياق متصل، ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن كبار أربعة زعماء في الكونجرس يوم الثلاثاء التحرك بسرعة لتجنب إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق أوائل الشهر المقبل وتمرير مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل، حيث لم يظهر المأزق التشريعي في مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري أي علامات.

وقال بايدن عن المساعدات لأوكرانيا: “الحاجة ملحة”. إن عواقب التقاعس عن العمل كل يوم في أوكرانيا وخيمة".

ومن المقرر أن يزور بايدن وترامب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في نفس اليوم هذا الأسبوع، وتشير إسرائيل وحماس إلى عدم وجود اتفاق وشيك بعد أن أشار بايدن إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون قريبًاً.



وأشار إلى أن إسرائيل تحتاج أيضًا إلى تمويل أمريكي لتجديد إمداداتها من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية التي تستخدمها للحماية من الصواريخ القادمة.