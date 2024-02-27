تقرير بريطاني: حماس وإسرائيل يصبان الماء البارد على آمال بايدن

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، ان مسؤولون إسرائيليون وحماس قللوا من الآمال التي أعرب عنها الرئيس الامريكي جو بايدن بأن وقف إطلاق النار في الحرب في غزة أصبح وشيكاً، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن تنفيذ هدنة مؤقتة قبل بدء شهر رمضان المبارك في غضون أسبوعين.

ونقلت الصحيفة عن باسم نعيم، رئيس القسم السياسي لحركة حماس في غزة، عبر تطبيق واتساب يوم الثلاثاء إن الحركة الإسلامية الفلسطينية لم تتلق بعد رسميا اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار منذ المحادثات غير المباشرة التي جرت الأسبوع الماضي في باريس بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت متأخر من يوم الاثنين بشأن إمكانية تنفيذ هدنة مؤقتة في الرابع من مارس، وكانت "سابقة لأوانها" و"لا تتطابق مع الواقع على الأرض".

وقال أحمد عبد الهادي، ممثل حماس في بيروت، لقناة تلفزيونية لبنانية أيضا إنه لم يتم إحراز تقدم كبير بشأن الصفقة.

تصريحات بايدن جاءت مفاجئة ولم تتم التنسيق مع قيادة البلاد

وقال مسؤولون إسرائيليون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لرويترز إن تصريحات بايدن جاءت مفاجئة ولم تتم بالتنسيق مع قيادة البلاد. وأضافوا أن حماس تواصل الدفع بـ”المطالب المفرطة”.

وبحسب التقرير فقد تصب هذه التصريحات الماء البارد على التعليقات التي أدلى بها بايدن في نيويورك يوم الاثنين.

وقال بايدن للصحفيين بعد تسجيل ظهوره في برنامج Late Night With Seth Meyers على قناة NBC: “لم ننته بعد”، وآمل أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار بحلول يوم الاثنين المقبل."

وخلال المقابلة مع مايرز، قال بايدن أيضًا إن إسرائيل ستكون مستعدة لوقف حربها مؤقتًا خلال شهر الصيام إذا تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن.

وقال بايدن: "لقد اقترب شهر رمضان، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على أنهم لن يشاركوا في أي أنشطة خلال شهر رمضان أيضا، من أجل منحنا الوقت لإخراج جميع الرهائن".

كان وقف إراقة الدماء في غزة مهمة دبلوماسية صعبة في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من خمسة وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى استشهاد ما يقرب من أدى 30 ألف شخص إلى نزوح أكثر من 85% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وتركوا أكثر من نصف البنية التحتية للقطاع في حالة خراب، وفقًا لبيانات وزارة الصحة المحلية في المنطقة التي تديرها حماس والأمم المتحدة.

وانهارت هدنة نوفمبر تم خلالها إطلاق سراح نحو 100 رهينة مقابل إطلاق سراح 240 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بعد أسبوع، وتبين أن إحراز تقدم في اتفاق ثان بعيد المنال. مع مرور أسبوعين على شهر رمضان - وهي الفترة التي غالباً ما تتصاعد فيها التوترات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حتى في السنوات الأكثر هدوءاً - يدرك المدنيون اليائسون في غزة وأقارب الرهائن المتبقين والوسطاء الدوليون أن الوقت ربما ينفد للتوسط. وقف شامل لإطلاق النار.

ويقال إن الاقتراح الأخير قيد المراجعة يتضمن وقفًا لمدة 40 يومًا لجميع العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد.

وبموجب الشروط، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة، وستدخل 500 شاحنة مساعدات إلى المنطقة المحاصرة كل يوم، وسيتم تسليم آلاف الخيام والكرفانات لإيواء النازحين.

وسيُسمح تدريجياً للمدنيين النازحين، باستثناء الرجال في سن الخدمة العسكرية، بالعودة إلى شمال غزة.

وبحسب ما ورد ينص المشروع أيضًا على أن حماس ستطلق سراح 40 رهينة إسرائيليًا، بما في ذلك النساء والأطفال دون سن 19 عامًا والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والمرضى، بينما ستطلق إسرائيل سراح حوالي 400 سجينًا فلسطينيًا، بما في ذلك بعض السجناء البارزين المدانين بجرائم إرهابية.

ويمثل عدد وهوية السجناء والرهائن المفرج عنهم حتى الآن نقطة شائكة بشكل خاص في المحادثات منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في بداية ديسمبر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء أن ما إذا كانت المجندات كن جزءًا من المجموعة الأولى من الرهائن المفرج عنهن لا يزال قيد المناقشة.