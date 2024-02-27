الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بأسعار مخفّضة.. معرض للسلع المعمّرة في قرية منشأة سليمان بالغربية

صورة من المعرض
صورة من المعرض

نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بالغربية معرضًا للسلع المعمّرة ومستلزمات الأسرة المصرية بقرية منشأة سليمان التابعة لمركز كفر الزيات اليوم الذي لاقى إقبالاً كبيرا من الأسر المصرية وربات البيوت بالقرية والقرى المجاورة لها لجودة المنتجات به وأنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وضم المعرض العديد من المفروشات وملابس الأطفال واحتياجات ربّات البيوت من المستلزمات المختلفة خاصة مع بدء الدراسة بالمدارس بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي وأقتراب حلول شهر رمضان.

وقام عبدالغفور السيد، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بالغربية بتقديم الشكر لعادل داوود رئيس مجلس مدينة كفر الزيات وعلاء بهنسي نائب رئيس مجلس المدينة وسميه العبد رئيس الوحدة المحلية بمشله وأمانة مستقبل وطن بكفر الزيات والامانات النوعية وامين الوحدة الذين قاموا بتقديم كل التسهيلات اللازمة لنجاح المعرض والإقبال الكبير وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة غلاء الأسعار، مضيفًا أن المواطنين أشادوا بالمعرض ومبادرات حزب “مستقبل وطن” المجتمعية.

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بطنطا في جولته المسائية

أكد د.طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها محافظ الغربية اليوم لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بطنطا.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل الموقع العام للمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج- حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع المحافظ الجولة  بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 من الأرض واحواض زرع ورصف الشارع وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد 36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

ومستلزمات الأسرة المصرية بقرية منشأة سليمان انخفاض أسعارها معرضا للسلع المعمرة الأسر المصرية

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