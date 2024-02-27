انطلاق مناقشة رواية "بهجة الغواية" للكاتب فتحى إمبابي بمكتبة البلد (صور)

بدأت منذ قليل، فعاليات مناقشة رواية "بهجة الغواية" للكاتب فتحي إمبابي، بمكتبة البلد، ويديرها الدناقد الدكتور عادل ضرغام، ويناقشها كل من الناقد د. شريف الجيار، ود. محمود عبد الباري.

وصدر حديثًا عن مركز المحروسة للنشر والتوزيع، رواية “بهجة الغواية “ للكاتب الروائي صاحب ”خماسية النهر” فتحي إمبابي.

وتحكي الرواية قصة أستاذ جامعي يقضي حياته وحيدًا، ويلتقي طالبة تعاني من مشاكل نفسية، وتحضر أطروحة الدكتوراه، وتطلب منه المساعدة على أمل أن يتمكن من مساعدتها في إكمال الرسالة، فيبدأ في التفكير أنه عادة ما ينتهي به التعامل مع هذا النوع من النساء، بكارثة.

من هو فتحي إمبابي؟

ولد في حي الجمالية بالقاهرة، لأسرة تمتد جذورها إلى جنوب دلتا نهر النيل، ثم انتقل إلى حي شبرا، وفي العاشرة من العمر اضطرته ظروف قاهرة، للعودة إلى مسقط رأس الأسرة، قرية (سدود)، إحدي قري محافظة المنوفية.

أتاحت له تلك الهجرة الاضطرارية المعاكسة من المدينة إلى الريف، التعرف على حياة الفلاحين في زمن كان لا يزال تعبيرا أمينا عن البيئة الريفية، الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ووسائل الانتاج البدائية التي كانت سائدة خلال القرون التي سبقت دخول الفلاح المصري عصر الحداثة والمعاصرة.

صدرت له العديد من الأعمال الروائية منها:

العرس (رواية): صدرت عام 1980 عن دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة، نهر السماء (رواية): صدرت عام 1988 عن دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ثم أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة طبعها ضمن مشروع مكتبة الأسرة.مراعي القتل (رواية): صدرت عام 1994 عن دار النهر للنشر والتوزيع بالقاهرة، أقنعة الصحراء (رواية): صدرت عام 2002 عن دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة.