بمشاركة مصرية إماراتية فرنسية.. ملك الأردن يقود عمليات الإنزال الجوى للمساعدات لأهل غزة

بمشاركة مصرية أردنية فرنسية، أقلعت 6 طائرات من عمان لتنفيذ إنزالات جوية لمساعدات صحية وغذائية وحيوية، بتنسيق مشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا.

وكشف بيان صادر عن الجيش الأردني، وصل "الدستور" نسخة منه، عن أن القوات المسلحة الأردنية، شاركت بـ3 طائرات أردنية ضمن الإنزالات الجوية محملة بالمواد الإغاثية والغذائية.

البيان أكد أن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شارك في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة، تأكيدًا على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة.

وفي التفاصيل، العملية تمت مع إقلاع شهدته أجواء العاصمة الأردنية عمان، عبر تحليق 6 طائرات من نوع C130 منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أخرى (إماراتية ومصرية وفرنسية)، كجزء من عملية المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف عن أهالي غزة.

البيان لفت إلى أن الملك عبدالله تابع بشكل مباشر مراحل تجهيز وتحميل الطائرات قبيل إقلاعها من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية.

واستهدفت الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة، في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة.

وقال الجيش العربي، إن عملية الإنزال تضم المساعدات التي تم إيصالها على مواد إغاثية وغذائية ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الأهل في غزة جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة.

وتأتي الإنزالات في إطار الدعم الدولي لدور الأردن المتواصل في توحيد الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة سواءً أكانت جوًا أم برًا، والذي يتطلب فتحًا للمعابر والمنافذ البرية لتكثيف عمليات إدخال المساعدات بشكل كافٍ ودائم.

ونقلت إحدى الطائرات ما خصص للمستشفى الميداني الأردني الخاص جنوب قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية، إذ جرى إمداده بالمواد الإغاثية والطبية والمستلزمات الصحية والوقود.