محافظ الإسكندرية والبنك الأوروبى يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المناخية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، وفدًا يضم أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي، على رأسها المشروعات ذات الأهمية، حيث تنفيذ مبادرة "المدينة الخضراء" التي تتم في ثلاث مدن في مصر، هى: الإسكندرية والقاهرة والسادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور د.جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبدالعظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد اللواء محمد الشريف في هذا الإطار حرص محافظة الإسكندرية على تطبيق الاقتصاد الأخضر، وذلك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وناقش مع الوفد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها والمشروعات المقترحة للاختيار من بينها مشروعات التغيرات المناخية والنقل العام والمخلفات الصلبة وقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة إعطاء أولوية قصوى لمشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.

يأتي اللقاء على هامش زيارة وفد البنك الأوروبي مصر لعقد اجتماعات مع المسئولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، وممثلي الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.