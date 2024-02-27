الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الزيتون" غدا

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد رجب عبد الله حسن من انصار جماعة الاخوان الارهابية في القضية المعروفة اعلاميًا بأحداث عنف الزيتون،  لجلسة غد الأربعاء.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة إليه في القضية. 

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدى على قوات الامن ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور.

كانت اشتباكات وقعت بين الأهالى وقوات الأمن من جانب وأنصار جماعة الإخوان المحظورة من جانب آخر، حيث قام أنصار الإرهابية بإلقاء قوات الأمن والأهالى بالحجارة والمولوتوف والألعاب النارية، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط 15 منهم وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 14624 لسنة 2013 الزيتون وتمت إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مواطن.

أحداث عنف الزيتون محاكمة جماعة الإخوان الإرهابية محكمة جنايات

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