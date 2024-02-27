وزارة العمل: تعاون مع "التكوين المهني" لخدمة الشباب بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بالإسماعيلية زيارة ميدانية لمركز التكوين المهني بالقنطرة شرق، في إطار التعاون بين المديرية وأجهزة الدولة، لبحث كيفية سبل التعاون المشترك بين الجهتين، من خلال التنسيق لتدريب شباب المنطقة فضلًا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الشباب.

السلامة والصحة المهنية

تهدف تلك الندوة للحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم، وضرورة عمل ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وذلك بعقد ندوات للتوعية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ومزيد من الدعم للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

تحقيق التنمية المستدامة

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتعزيز التعاون من العديد من الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من خدمات التوعية للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر بهدف الوصول لمزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

وأضاف مدير المديرية، أنه استقبله خلال الزيارة يوسف حرارة مدير عام المركز، ورافقه من مديرية العمل إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة، ودعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني، مؤكدًا خلال الزيارة على حرص المديرية على التواصل مع هذا المركز الذي يخدم شباب القنطرة شرق، لتوفير مزيد من الخدمات التي توفرها المديرية في مجالات فرص العمل اللائقة وبرامج التدريب المجانية على المهن المطلوبة لسوق العمل.

سلامتك تهمنا

من ناحية أخرى، نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، نظمت فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالقطاع الصحي والتأمين الشامل بجنوب سيناء، وذلك لتوعية العاملين بالمنشأة بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والبيولوجية، وإعداد منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية، داخل المنشأة لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي بدأتها المديرية تحت إشراف الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة داخل مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية للتوعية والتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريرها للوزارة، أن المبادرة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالمخاطر الموجودة في بيئة العمل لحماية الأفراد والممتلكات والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضافت مدير المديرية أنه جرى تنظيم ندوة التوعية بالتعاون مع الدكتور مصطفى صلاح الدين الجنايني مدير مركز طب الأسرة بطور سيناء، وقد حضر الندوة مدير المديرية، والمهندسة آمال السيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطور سيناء، والسيد أبو العنين مدير مركز المعلومات بالمديرية، ومشاركة العاملين بمركز طب الأسرة بطور سيناء.