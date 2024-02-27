الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل تنظم معرضا لمنتجات خريجي التدريب بالمجان بالمنيا

معرض مركز التدريب
معرض مركز التدريب المهنى

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، معرضًا لمنتجات مركز التدريب المهنى التابع لمديرية العمل، بجمعية حسن الخلق بقرية تندة مركز ملوى، وذلك لتوزيع منتجات دورات التفصيل والخياطة، وعددها 377 قطعة من الملابس الجاهزة على الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية بالقرية.

مبادرة مهنتك مستقبلك

يأتى ذلك ضمن جهود المديرية فى تدريب الشباب من الجنسين فى القرى الأكثر إحتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل من خلال الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف دورات التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وأضافت مدير المديرية انه يمكن للراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة التسجيل بمقر مركز التدريب أو إدارة بحوث العمالة بمقر ديوان المديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة وخارجها.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية 

من ناحية أخرى، نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالقطاع الصحي والتأمين الشامل بجنوب سيناء، وذلك لتوعية العاملين بالمنشأة بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والبيولوجية، وإعداد منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية، داخل المنشأة لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن، ويأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة داخل مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية للتوعية والتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، فى تقريرها للوزارة، أن المبادرة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالمخاطر الموجودة فى بيئة العمل لحماية الأفراد والممتلكات والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وأضافت مدير المديرية انه جرى تنظيم ندوة التوعية بالتعاون مع الدكتور مصطفى صلاح الدين الجناينى مدير مركز طب الأسرة بطور سيناء، وقد حضر الندوة مدير المديرية، والمهندسة آمال السيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطور سيناء، والسيد أبو العنين مدير مركز المعلومات بالمديرية، ومشاركة العاملين بمركز طب الأسرة بطور سيناء..

 


 

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