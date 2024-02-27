وزارة العمل: يوم مفتوح بديوان محافظة الأقصر لخدمة المواطنين

شاركت مديرية العمل بالأقصر في حضور اليوم المفتوح من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لبحث طلبات المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مديرية العمل وأجهزتها، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

توفير فرص عمل لائقة

جاء ذلك فى ضوء جهود المديرية في التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فيما يخص مهام المديرية وأجهزتها المنوطة بها المرتبطة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين، وتقديم برامج تدريبية مجانية على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، وأعمال التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الخدمات.

فرص تدريبية مناسبة

وأوضح الدكتور هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتفعيل دور المديريات وأجهزتها فى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها توفير فرص عمل لائقة للشباب، وأيضًا فرص تدريبية مناسبة لاحتياجات سوق العمل وكذلك خلق بيئة عمل آمنة وتحقيق العلاقة المستقرة بين العمال وأصحاب العمل ومتابعة التشريعات وغيرها من الخدمات.

تحقيق رؤية 2030

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض جهود المديرية وأجهزتها فيما يخص بحث شكاوى وطلبات المواطنين، كما وجه الإدارات المختلفة بالمديرية بسرعة الرد على طلبات المواطنين وحسن التعامل مع الجمهور طالب الخدمة، مؤكدًا استمرار المديرية فى القيام بالمهام المنوطة بها لخدمة المجتمع والشباب في إطار الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن ناحية أخرى، نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "أرو للمستلزمات الطبية" بأسيوط، والتي شارك فيها 20 من العاملين بالشركة.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر..

وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريرٍ للوزارة، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يذكر أن المديرية نظمت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعًا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية، حاضر خلالها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم أحمد مدير مكتب عمل أبنوب.