الثلاثاء 27 فبراير 2024
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اقتصاد

الملا: صناعة الأسمدة فى مصر والوطن العربى تمتلك كل مقومات التطور والنجاح

وزير البترول
وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الدور الذى تلعبه صناعة الأسمدة صناعيًا وزراعيًا واقتصاديًا، الذى أظهرته التحديات الحالية والظروف الجيوسياسية والبيئة التى شهدها العالم والقفزة غير المسبوقة فى الأسعار، وهى العوامل التى أوضحت خطورة وحساسية الأمن الزراعى وأهمية استدامة تأمين إمدادات صناعة الأسمدة، بل زيادتها.
 

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جاء ذلك، خلال كلمته فى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الثلاثين للاتحاد العربى للأسمدة والمعرض، الذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 27-29 فبراير تحت شعار (المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة).

وأشار الوزير إلى أن مصر والدول العربية تتمتع بمقومات مهمة تمكنها من زيادة طاقات صناعة الأسمدة، من أهمها توافر الموارد الطبيعية، الغاز الطبيعى والفوسفات ولديها 10 مصانع متميزة تابعة للدولة والقطاع الخاص، ولدينا فرص قوية لزيادة الإنتاج المصرى والعربى من الأسمدة، لافتًا إلى أن النجاح فى تخصيص يوم لإزالة الكربون بقمة المناخ فى شرم الشيخ حضرت فيه صناعات البترول والغاز والأسمدة والحديد لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ كجزء من الحل فيما يخص التحول الطاقى وزدنا من وتيرة التطور ونعمل على إقامة مشروعات الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات.

 وشدد على أهمية الاستعداد للتعامل مع قرار الاتحاد الأوروبي بتطبيق ضريبة الكربون على عدد من القطاعات الصناعية المصرية، أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارًا من يناير 2026، وفى ظل الحضور الذى يشهده المؤتمر من كل أطراف الصناعة المهمة من منتجين ومستهلكين وأصحاب تكنولوجيا وتراخيص، فإننا بصدد تعاون مثمر من أجل صالح صناعاتنا واقتصادنا، فنحن مع تطبيق انتقال طاقى عادل ومرحلى ومنظبط وقابل للتطبيق، ونحن قادرون على تحقيق الأهداف بما لدينا من موارد وخبرات وكوادر وكفاءات تتمتع بالقدرة والتكنولوجيا والطموح.

ووجه الوزير التحية للحضور من الوزراء ورائد الجبورى الوزير المفوض الحاضر نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والكيميائى سعد أبوالمعاطى الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة، لافتًا إلى أن هذا الحضور المتنوع يوضح الأهمية التى يحظى بها المؤتمر والتنسيق الذى تعمل به مصر والدول العربية نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

صناعة الأسمدة الملا وزير البترول المؤتمر الدولي للأسمدة قطاع الأسمدة

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