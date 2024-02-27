الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

افتتاح المعرض الجماعي "وجدان" بمركز كرمة بن هانئ الثقافي غدا

معرض وجدان
معرض وجدان

"وجدان"، عنوان المعرض الجماعي، والذي يفتتحه دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة مساء غد الأربعاء.

في السادسة من مساء غد الأربعاء، تنطلق في رحاب مركز كرمة بن هانى الثقافي، بمتحف أحمد شوقي، في مقره الكائن في 6 ش أحمد شوقي – خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان – كورنيش النيل بالجيزة، فعاليات المعرض الجماعي "وجدان". ويفتتح المعرض، دكتور  دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية. ويستمر المعرض حتى 9 مارس 2024.

هذا ويشارك في معرض "وجدان" الجماعي، كل من الفنانين: أحمد عثمان، وهو فنان بصري من مواليد الإسكندرية 1988، حاصل علي بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير من جامعة الإسكندرية 2010. عضو بنقابة الفنون التشكيلية. فنان تشكيلي وصانع أفلام، له مشاركات في أحداث ومعارض فنية داخل وخارج مصر منذ العام 2009.

كما تشارك في معرض “وجدان”، الفنانة رحمة النجار، تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، عملت كمعيد انتداب بنفس الكلية عام 2022. شاركت بعدة معارض فنية، من بينها: معرض إبداع 10 بدار الأوبرا المصرية 2022 ــ معرض بداية لمشاريع التخرج 2022، معرض تراث مكة بكلية الفنون التطبيقية في جامعة بدر. ولها مقتنيات بوزارة الشباب والرياضة لحصولها علي المركز الثالث في مسابقة إبداع لعام 2022.

وتشارك أيضا في المعرض الفنانة زهرة عفيفي،  رئيس قسم التربية الفنية، وعضو بمشروع السلام الدولي. شاركت في العديد من المعارض الجماعية، منها معرض "ريشة" بأتيليه القاهرة 2016 ــ صالون الساقية للأعمال الفنية الصغيرة ــ معرض الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017 ــ صالون أتيليه القاهرة للقطع الفنية الصغيرة الدورة الثانية 2019 ــ ملتقي الفنون التشكيلية الثالث والرابع بجريدة الأهرام.

كما يشارك في المعرض الجماعي “وجدان”، الفنان عمرو القبطان، وهو فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي، حصل علي بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم العمارة 2018، تخصص التصوير الفوتوغرافي والتصوير التعبيري الحركي وأنواع تصوير أخري، نال منحة التفرغ من وزارة الثقافة 2023 وشارك في عدة معارض فنية منها صالون الشباب بقصر الفنون أعوام 2021، 2022، و2023.

وجدان المعرض الجماعي وجدان مركز كرمة بن هانىء الثقافى دكتور وليد قانوش متحف أحمد شوقي

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