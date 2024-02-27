الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

«تمهيد لعزلة طويلة».. رواية تتشابك فيها العلاقات الإنسانية والمصائر الغامضة

غلاف الرواية
غلاف الرواية

«تمهيد لعزلة طويلة»، أحدث إصدارات دار فضاءات للنشر والتوزيع، من تأليف زياد أحمد، وتقع في 285 صفحة من القطع المتوسط. 

 

مصائر غامضة في تمهيد لعزلة طويلة

 

تتناول الرواية، حكاية رجل يعمد إلى تغيير مصائر الآخرين والتلاعب بها، وإعادة رسمها وتشكيلها بصورة متخيلة أجمل من تلك التي قررها عليهم القدر، محاولًا منحهم شيئًا من البهجة الزائفة والطمأنينة المشتهاة، أو تجنيبهم لحظات قاسية أو موتًا محتمًا، وهو إذ ينذر نفسه لهذه المهمة التي ينساق فيها لمخيلته الخصبة وسرده الأنيق، إنما يفعل هذا سعيًا منه للتكفير عن زلاّته والتطهر مما علق بروحه من سقطات وأكاذيب وخيبات. لتكون الرواية بهذا، رواية الاحتمالات المتعددة، وجواز كل الوجوه وعدم جوازها في آن واحد.

 

تمضي فصول تمهيد لعزلة طويلة، في أزمنة متداخلة، وأجواء تتشابك فيها العلاقات الإنسانية وقصص الحب والمصائر الغامضة، مع الأحداث السياسية والاجتماعية التي تفرض نفسها على المشهد الروائي وتدخل طرفًا فاعلًا فيه.

 

 ومع تصاعد البناء الدرامي للحكاية، في تمهيد لعزلة طويلة، تتوالد القصص وتتعقد الأحداث لتميط اللثام عن تفاصيل صغيرة، كانت تتشكّل على مقربة من القارئ كتمهيد للحظة فارقة، تدفع بطل الرواية للانسحاب من الحياة، واللجوء لعزلة طوعية طويلة، يُخضع فيها نفسه وحياته لمحاكمات نفسية عميقة، ترهق ذاته المكبلة بالأسى، لتمسي العزلة ملاذًا، والألم مهربًا، ومواجهة الذات سبيلًا وحيدًا للخلاص، ليدرك بطل رواية تمهيد لعزلة طويلة، في نهاية المطاف أن المسالك المختصرة لا تصل بنا عادة للوجهة المنشودة، وأن الحياة أكبر من أن تنطلي عليها حيلنا وألاعيبنا، علاوة على أن عبثنا بأقدار الأخرين وتلاعبنا بها، لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يغيّر شيئًا من قدرنا نحن.

 

الكاتب زياد أحمد، سبق وأن حصلت روايته "نزلاء العتمة" على جائزة أفضل رواية عربية لعام 2015 ضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، كما اختيرت روايته "يوم خذلتني الفراشات" للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2012. وصدرت له إضافة لهذين العملين الروائيين، أعمال أخرى هي رواية "بالأمس كنت هناك"، ورواية "أنا وجَدّي وأفيرام"، ورواية "أفرهول"، ورواية "حيث يسكن الجنرال"، رواية "سيدة أيلول"، مجموعة قصصية بعنوان "أبي لا يجيد حراسة القصور". 

 

تمهيد لعزلة طويلة دار فضاءات للنشر الكاتب زياد أحمد جائزة الشيخ زايد للكتاب رواية سيدة أيلول

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