الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط طرفي مشاجرة أسفرت عن وفاة شخص في البحيرة

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عاملَين "أحدهما متوفى"، وطرف ثان: تاجر أسماك ونجله "أحدهما مصاب بجرح قطعي بالوجه" بدائرة المركز بسبب خلافات مالية بينهما تبادل خلالها الطرفين التعدي بالضرب.

وتبين أن أحد أفراد الطرف الثاني أحدث إصابة المتوفي باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، مما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة ادكو مديرية أمن البحيرة

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