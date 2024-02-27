بمشاركة 3500 طالب.. تفاصيل تنظيم مسابقة الشهيد عمر القاضي لحفظ القرآن بالمنوفية

كشف محمود القاضي ابن عم الشهيد عمر القاضي، تفاصيل تنظيم أسرته تنظيم مسابقة بإسم الشهيد لحفظ القرآن الكريم بالمنوفية، بمشاركة 3500 طالب.

تصفية عدد المتسابقين إلى 3100 طالب خلال المرحلة الأولى

وقال محمود القاضي، خلال مداخلة هاتفية للقناة الاولى، إن المرحلة الأولى، انتهت بتصفية عدد المتسابقين إلى 3100 طالب، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الأيام الجارية وتستمر لمدة 10 أيام، ليجري تصفية المشاركين إلى 500 طالب يتبارون في حفظ القرآن الكريم.

زيادة عدد رحلات العمرة في المسابقة من 3 إلى 5

وأوضح "القاضي" زيادة عدد رحلات العمرة في المسابقة من 3 إلى 5، مع وجود جوائز مالية ودروع وشهادات تقدير للطلاب الفائزين، لافتًا إلى أن مسابقة القرآن هذا العام بها اختبارات في التجويد وجوائز أخرى للأصوات الجيدة في التلاوة.

وكشف أن الأجواء داخل منزل الشهيد عمر القاضي، تسودها روح المحبة والتنافس على حفظ القرآن الكريم، وذلك بعدما تقدم للمسابقة عدد كبير من داخل محافظة المنوفية وخارجها.