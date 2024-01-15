الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في يومها الأول.. 482 متقدم لمسابقة الشهيد عمر القاضي في القران الكريم

الشهيد عمر القاضي
الشهيد عمر القاضي

أعلنت أسرة الشهيد عمر القاضي، عن بدء مسابقة القرآن الكريم، بقرية ساقية منقدي، التابعة لمركز أشمون، والتي تنظمها الأسرة كل عام على روح شهيد الوطن عمر القاضي.


وأكدت الأسرة أن المسابقة كل عام تلقى إقبالا متزايدا، حيث  تقدم في اليوم الأول للإعلان، هذا العام، حتي الآن، 482  متسابقا من جميع محافظات الجمهورية منهم ثلاثة أشخاص من دول مختلفة، أحدهما سوري والآخر جزائري والثالث عراقي.

وأبرز المتقدمين للمسابقة الطفلة الجزائرية نهي بوعوتو من ولاية تيبازة، والطفل العراقي عبد الجبار الهيته من محافظة كركوك؛ والطفل السوري أحمد اكويلي من حلب.

وأكدت الأسرة أن الهدف من إقامة المسابقة بعيدا عن الصدقة الجارية لهم ولروح الشهيد عمر، أنها تقدم رسالة للعالم أن هذه أخلاق المسلمين، فهم دائما مقبلون على حفظ القرآن، وأن هذه أخلاق الإسلام التي استشهد عليها أبنائنا.

وتدرس أسرة المسابقة إيجاد وسيلة لاختبار المتقدمين عبر الفيديو كونفرنس أمام اللجنة بدءً من العام القادم. 

كما تدرس زيادة الجوائز -بدون التاثير علي قيمتها - وزيادة أعداد العمرات لأن الزيادة في الإقبال مقارنة بالعامين الماضيين أكثر بكتير، وهو ما جعلهم يرغبون في تحقيق الحلم الأكبر بأن تصل المسابقة للعالمية.

ويتم التقديم للمسابقة من خلال الرابط التالي أو من خلال الاتصال أو إرسال واتس آب للرقم التالي 01555261689

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs2tsEkxomj7tPk-_Q7zhvGga9xMoqls9pIyhI28WdrCyVvQ/viewform

التقديم في المسابقة متاح لأهل قرية الشهيد وللجميع من كل أنحاء الجمهورية

وتجرى فعاليات المسابقة والاختبارات بمنزل الشهيد بمحافظة المنوفية - مركز أشمون - قرية ساقية المنقدي ابتداء من الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، وسوف يتم الاتصال بكل متسابق لتحديد موعد اختباره، لتجنب الزحام ونرجو من الجميع الحضور فقط، عقب الاتصال به تليفونيا من إدارة المسابقة، وسيتم تكريم الفائزين في الاحتفال الكبير بمنزل الشهيد عمر القاضي في ليلة القدر رمضان 1445.

محافظة المنوفية الشهيد عمر القاضي مسابقة القرآن الكريم السنوية مسابقة القرآن الكريم السنوية للشهيد عمر القاضي أسرة الشهيد

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