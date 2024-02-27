الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. الحوار الاقتصادي يناقش عجز الموازنة والدين الخارجي والسياسة الضريبية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، جدول فعاليات وجلسات ثاني أيام الحوار الاقتصادي اليوم الثلاثاء.

وقالت الصفحة الرسمية: يعقد الحوار الاقتصادي اليوم الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، جلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي، وذلك من أجل الوطن والمواطن، وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، في ظل تحديات إقليمية وعالمية.

ويعقد الحوار اليوم، 3 جلسات متتالية تبدأ بهيكل وعجز الموازنة، ثم سبل التعاون مع الدين الخارجي، وكذلك جلسة حول كيفية زيادة الايرادات العامة السياسة الضريبية.

وانطلقت أمس الاثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادي، الذي يعد المرحلة الثانية من الحوار الوطني،  فى صورة جلسات متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، وإيجاد حلول لها سريعة وقابلة للتنفيذ.

وعقدت الجلسة الأولى أمس من الحوار الاقتصادى وناقشت غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، ثم عقدت الجلسة الثانية وناقشت المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير وقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، قبل أن تعقد الجلسة الثالثة لمناقشة ملف السياسات النقدية، ونقص الدولار والنقد الأجنبي.

الحوار الاقتصادي الموازنة عجز الموازنة الدين الخارجي الإيرادات العامة السياسة الضريبية الحوار الوطنى

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