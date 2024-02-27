الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النشرة المرورية.. كثافات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كثافات
كثافات

تشهد محاور القاهرة الكبرى، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة وسط انتشار مكثف من رجال المرور في الشوراع والطرق الرئيسية.

وقال  اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن يوم الثلاثاء هو يوم عمل رسمي للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية والقطاع العام والمدارس والجامعات، مما يزيد من أعداد المشاة وأحجام السيارات منذ الصباح الباكر.

واستعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبري بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات علي مدار اليوم الكامل، وذلك بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بالقاهرة والجيزة.

ونجد كثافات متحركة علي معظم الميادين والمحاور الرئيسية، أبرزها:محور صلاح سالم في الاتجاهين وتقاطعات العروبة اتجاه مطار القاهرة الدولي، كذلك شارع الخليفة المأمون وميدان روكسي حتي نفق العباسية، وبدائرة محافظة الجيزة تشهد كثافات مرورية أبرازها شارع الهرم في الاتجاهين وفيصل وشارع السودان والنيل.

وشهدت أيضًا الطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى أعلى الطريق الدائري ازدحامًا وخاصة القادم من اتجاه الرماية وأيضًا القادم من جنوب القاهرة.

كما تشهد مناطق وسط المدينة زحامًا حاليًا وخاصة القادم من شارع رمسيس وشارع الجلاء وذلك بسبب المواقف العشوائية ووقوف السيارات لنقل الركاب، وانحراف السيارات يمينا عند مطلع كوبري ٦ اكتوبر من ميدان رمسيس.

ويشهد كذلك محور ٢٦ يوليو والبطل أحمد عبدالعزيز تجاه ميدان عبدالمنعم رياض، كثافات مرورية.

ويشهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، أعمال تطور من رصف وسفلته اليوم، وذلك بعد محطة تحصيل رسوم حتى الكيلو ١٠٦، ولذلك تم تعزيز تلك المنطقة بالأقمعه الضوئية لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

بالإضافة إلي أعمال التطوير ورفع كفاءه مسطح أرضي بميدان المؤسسة بطريق الإسكندرية الزراعي، بالإضافة إلى إنشاء كوبري المشاة بنفس الموقع.
 

كما تم تعزيز الخدمات المرورية بطريق بنها المنصورة -  الزراعي بمسافة ٥٠ كيلو لوجود أعمال تطوير وسفلتة.

الإدارة العامة للمرور إدارات المرور خدمات مرورية كثافات متحركة محور صلاح سالم محافظة الجيزة

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النشرة المرورية| كثافات متحركة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة

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