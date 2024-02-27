الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 130 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة في الغربية

سجائر
سجائر

 تمكنت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة الغربية، من ضبط  عدد كبير من تجار السجائر بالجملة وقطاعى بمراكز،المحافظة  يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد عمرو الطوخى مدير المباحث   للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة

البيع بأزيد من التسعيرة الرسمية بواقع من 100 لـ 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة

 وتم خلال الحملة ضبط  130 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة، وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجري شئونها.

 

ضبط صاحب مخبز بمركز السنطة استولى على 14 جوال دقيق بلدي مدعم 

  وفى سياق متصل تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز  السنطة، بمحافظة الغربية استولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز السنطة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

حب مخبز فى مركز السنطة جوال دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء والتربح ماليا بدون جه حق الحصص المخصصة لرصيد المخبز وشاشة جرد

مواد متعلقة

تحرير 101 مخالفة تموينية في حملات لمباحث تموين الغربية

الأكثر قراءة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

توجيه مهم من "النقل" بشأن عمل شركة الطرق والكبارى

عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية حول شهادات تحركات العمالة الموسمية فى الحج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

"يرتدون كمامات وغطاء رأس".. تشكيل فريق رفيع المستوى للبحث عن 6 ملثمين قتلوا جواهرجي وسرقوه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة

شهداء وجرحى بالعشرات فى القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة لليوم 144 تواليًا

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية