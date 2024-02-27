ضبط 130 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة الغربية، من ضبط عدد كبير من تجار السجائر بالجملة وقطاعى بمراكز،المحافظة يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد عمرو الطوخى مدير المباحث للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة

البيع بأزيد من التسعيرة الرسمية بواقع من 100 لـ 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة

وتم خلال الحملة ضبط 130 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة، وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجري شئونها.

ضبط صاحب مخبز بمركز السنطة استولى على 14 جوال دقيق بلدي مدعم

وفى سياق متصل تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز السنطة، بمحافظة الغربية استولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز السنطة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.