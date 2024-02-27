"التخطيط": مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.1% خلال 2024

قال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024 يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.

معدل البطالة المستهدف

وأوضح التقرير أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

وحول هيكل الاستثمارات، أوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1،05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.

مصادر النقد الأجنبي

وعن مصادر النقد الأجنبي، أوضح التقرير، أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.