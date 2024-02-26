الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تعاون بين "القاهرة الدولى" وسويسرا لبناء القدرات الإفريقية فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضاف مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام حفل توقيع مشروع تعاون بين المركز والحكومة السويسرية، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز القدرات الإفريقية في مجال "مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" في سياقات النزوح القسري أخذًا في الاعتبار تفاقم هذه الظاهرة في القارة الإفريقية، نتيجة لتفشي النزاعات والأزمات الإنسانية، وهو ما يعزز من مخاطر تعرض النازحين للجريمتين المشار إليهما على نطاق واسع.

وقد حضر حفل التوقيع كل من السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، والسفيرة إيفون بومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، والسيد اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأعرب السفير أحمد نهاد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولي، عن تقديره لحرص الحكومة السويسرية- ممثلة في وزارة الدولة للهجرة - على مواصلة دعمها لأنشطة المركز، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات. 

وأكد مدير المركز أن المشروع الجديد تم تطوير محتواه ليتناول الطبيعة المتغيرة للتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية لاسيما في القرن الإفريقي والساحل، والعمل لتقديم استجابات شاملة تراعي مبدأ الملكية الوطنية وخصوصية السياقات، وتسهم في تعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا.

وأضاف مدير المركز أن هذا المشروع يعمل على البناء على ما تحقق من نجاح في المشروع الأول (٢٠١٩-٢٠٢١) وذلك في ضوء التزام الجانبين بتعزيز القدرات الإفريقية والعربية للتصدي للجرائم العابرة للحدود، استنادًا إلى التجربة المصرية الرائدة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للجريمتين في السياقات المتأثرة بالنزاعات، وخاصة النساء والأطفال.

من جانبه، شدد السفير حمدي شعبان على حرص وزارة الخارجية المصرية على دعم التعاون بين مركز القاهرة وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن تدشين هذا المشروع الجديد يعكس الثقة التي يحظى بها المركز لدى شركاء التنمية من حيث قدرته على تنفيذ الأنشطة المخطط لها بكفاءة.

بدورها، تقدمت سفيرة سويسرا إيفون باومان بالشكر لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام على التعاون المثمر، وأعربت عن سعادتها لمواصلة المشروع للبناء على الإنجازات الملموسة في التعاون السابق. 

كما ثمنت خبرات المركز في مجال التدريب وبناء القدرات في القارة الإفريقية كامتداد لدور مصر الرئيسي في تعزيز السلم والأمن إقليميًا ودوليًا وجهودها المكثفة في مجال مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

وسلطت الضوء على أهمية دخول المشروع حيز التنفيذ في الوقت المناسب سعيًا لتعزيز قدرات مسئولي الحدود على التصدي للإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على نحو فاعل.

على صعيد متصل، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة بين مركز القاهرة والبرنامج، مؤكدًا حرص البرنامج على دعم تنفيذ المشروع الجديد بما يسهم في بناء قدرات مستدامة في مجال مكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، ويصب في صالح تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما وجه الشكر إلى كل من الحكومة المصرية والسويسرية لدعمهما لهذه الشراكة.

القاهرة الدولي سويسرا مكافحة الاتجار بالبشر

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

عاجل| «شعبة الأسماك»: انخفاض الاستهلاك في النصف الأول من شهر رمضان

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائى لوحدات "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟