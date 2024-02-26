محمود التهامى يكشف لـ"الدستور" موعد إحياء حفل مولد السيدة عائشة

يُحيي المنشد محمود التهامي، حفل مولد السيدة عائشة رضي الله عنها، وذلك بمركز شباب الإمامين والتونسي، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساءً.

ويأتي الحفل برعاية مؤسسة "مودة" برئاسة الدكتور علي جمعة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

وقال الشيخ محمود التهامي في نتصريحات خاصة لـ"الدستور": الحفل يأتي في ظل العمل المؤسسي لإحياء موالد آل البيت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني برعاية فضيلة الشيخ على جمعة، ومؤسسة مودة، ووزارة الداخلية مشكورة تقوم بالتأمين لنشر الوعي الثقافي والمجتمعي في مراكز الشباب وللشباب في ربوع الجمهورية.