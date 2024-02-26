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تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو 2018: 21001 و9001: 2015 بتجارة طنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» لكلية التجارة في إدارة المنظمات التعليمية ونظم إدارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن حصول كلية التجارة على تجديد شهادتى الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراته للكلية يعد انجازًا جديد يضاف إلى انجازات الكلية، بعد تطبيق الكلية لكافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية.

وضم الوفد المشكل من الشركة العربية للاستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش مراجع خارجي، والدكتورة منى الزناتي وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية،  منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو  «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015، وذلك بحضور الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هانيء محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتور خالد ابراهيم مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة بجامعة طنطا، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة للجهد الذي بذلوه في تقييم ادارات الكلية، كما هنأ جميع منتسبي كلية تجارة جامعة طنطا  لتجديد رخصة شهادتي الأيزو.

جامعة طنطا كلية التجارة اعتماد الأيزو الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا معاير الجودة

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