الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفاة طبيب شاب فجأة أثناء عمله بغرفة عمليات مستشفى المنشاوى العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

فى واقعة هزت أركان مستشفى المنشاوى العام بمدينة طنطا التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، توفى طبيب تخدير يدعى عبدالله جمال محمد الجمالة أثناء تأدية عمله داخل المستشفى، ما أدى إلى وجود حالة من الحزن والأسى بين أصدقائه والعاملين بالمستشفى.

وانفجرت صفحات الفيسبوك بالتعازي لوفاة الطبيب الشاب الذى لا يتجاوز منتصف العقد الثانى من العمر.

 وأكدت أم مليكة، أحد جيران الفقيد، أن الطبيب المتوفى أثناء تأدية عمله، كان يتمتع بحسن الخلق والأدب الجم، مشيرة إلى أن والده يعمل إمام مسجد ويتمتع بأدب وبشاشة فى الوجه، مطالبة جموع المواطنين بالدعاء له وخاصة فى تلك الأيام المباركة.

ونعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب عبدالله جمال محمد-داعيًا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق عن الوفاة خلال العمل أو بسببه.

وكان الدكتور عبدالله جمال محمد، قد توفى، اليوم الإثنين، خلال تأدية عمله كطبيب تخدير، في مستشفى المنشاوي العام، بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

مستشفى المنشاوى اصدقائة ومحبية بالتعازى الحارة تأدية عملة بأدب وبشاشة الصحة والسكان

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