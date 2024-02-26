عاجل.. مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائي لوحدات "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح وحدات مشروع “فالي تاورز” بمدينة حدائق أكتوبر للمواطنين، خلال أسبوعين على الأكثر.

وقال مصدر مسؤل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ “الدستور”، إنه جاري دراسة التسعير النهائي للمتر فى هذه الوحدات، وفقا لتغيرات السوق.

وأوضح أن الهيئة تعمل على حفظ توازن أسعار السوق العقاري، وهو هدف رئيسي من دخولها فى تنفيذ وحدات متوسطي الدخل، وهو ما يعني أن أسعار الهيئة لن يكون مغالي فيها كما يروج البعض.

وأشار إلى أن سعر 15 ألف جنيه للمتر فى وحدات فالي تاورز حدائق أكتوبر، هو سعر استرشادي، ولكن السعر النهائي تحدده لجنة التسعير بالهيئة، وفي انتظار خروجه للإعلان عنه وموعد الطرح والاشتراطات الخاصة به.

وأكد أن الهيئة تستعد أيضا، لطرح وحدات المصريين بالخارج، فى مدن أكتوبر وزايد والتجمع، بهدف ربط العاملين بالخارج بوطنهم، واتاحة الفرص المناسبة لهم للاستفادة من مشروعات الدولة، وتشحيعهم على استثمار أموالهم فى بلادهم.

وكشف أن طروحات الهيئة المقبلة ستكون من خلال موقع الهيئة، ولن تكون من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير، مثلما كان يحدث فى الاطروحات السابقة، وستكون القرعة علنية، لإظهار الشفافية الكاملة فى عملية تخصيص الوحدات، والقضاء على أي ظواهر تربح من وراء بيع الوحدات للمواطنين من قبل سماسرة وخلافه.

ونفى المصدر، صحة ما تداوله بعض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الإعلان عن الطروحات التي لم يعلن عنها رسميا، مؤكدا أنهم ما زالو يدرسون عمليات الطرح، وفور انتهاء إجراءات التجهيز سيتم الإعلان النهائي عن المواعيد والأسعار وكل شئ بشكل رسمي من خلال الجرائد والمواقع الرسمية.

وحذر المصدر من التعامل مع أشخاص او مكاتب خارج الهيئة تروج لامكانيتها فى تخصيص وحدات للمواطنين على غير الحقيقة، لافتا إلى أن الهيئة لا توكل أحد فى التعامل نيابة عنها، وأن موقع الهيئة مفتوح لكل المواطنين، وأنهم كتبوا مذكرة قانونية حول الظاهرة لاتخاذ إجراء قانوني ضد من يروجون ان لديهم امكانية لتخصيص وحدات للمواطنين من أطروحات الهيئة مقابل مبلغ مالي معين، نافيا صحة هذا الكلام.