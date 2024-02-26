سلوى عثمان: سعيدة بالعمل فى الموسم الرمضانى 2024 مع أحمد العوضى ومصطفى شعبان كثيرًا

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن مسلسل “حق عرب” تم تصويره في منطقة شعبية،:" أنا أم أحمد العوضي في المسلسل، وأنا أم مصرية أصيلة في المسلسل، شخصيتي قوية، ولكن في نفس الوقت حنينة على الأبناء".

مسلسلات المتحدة

وأكدت عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”،:" دوري في مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان مختلف عن مسلسل “حق عرب” بصورة كبيرة، وقصة المسلسل تدور حول الصراعات التي تحدث في أسواق السمك، وسعيدة بالعمل مع أحمد العوضي ومصطفى شعبان".

الأعمال الشعبية والصعيدية

وتابعت: "المسلسلات الشعبية والصعيدية قريبة بصورة كبيرة من المشاهدين، خاصة أنها تلمس قضايا وقطاع هذه الشريحة".

واستطردت: "مسلسل محارب من أجمل الأعمال التي شاركت فيها، والمسلسل يضم باقة من ألمع النجوم".