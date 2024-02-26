الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"16 لتر يوميًا".. تعاون مصرى يابانى لإنتاج مياه الشرب من الهواء (فيديو)

مياه الشرب
مياه الشرب

تطرق الدكتور إيهاب أبوبكر، رئيس مجلس إدارة التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، إلى تفاصيل مشروع التعاون بين مصر واليابان لإنتاج مياه الشرب من الهواء.

وأفاد أبوبكر، في لقاء هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هذا المشروع يستند إلى بروتوكول تعاون مع الجانب الياباني، الذي يسعى لتحويل الهواء إلى ماء صالح للشرب والاستخدام الآدمي، مشيرًا إلى أن هذا الماء يتم تعقيمه وتنقيته بواسطة جهاز ياباني الصنع.

وأضاف أن الجهاز الياباني يتم تشغيله في ورشة خاصة بشركة حلوان للأجهزة المعدنية، وأنه تم إجراء اختبارات عليه في مصر للتأكد من ملائمته للظروف المناخية والبيئية في مصر.

وتابع، أن الجهاز الياباني أظهر نتائج ممتازة في التجارب، وأنه يستطيع إنتاج 16 لتر ماء من الهواء يوميًا، وهو رقم مرض جدًا، موضحًا أن الجهاز يحتوي على مكونات محلية الصنع، بهدف دعم الصناعة المصرية وترشيد العملة الصعبة.

صالة التحرير إيهاب أبو بكر الانتاج الحربى مصر واليابان اليابان مياه الشرب الهواء عزة مصطفى برتوكول تحويل الهواء إلى ماء الصناعة المصرية

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