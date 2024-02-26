البرلمان المجري يوافق بأغلبية على طلب انضمام السويد لحلف الناتو

وافق البرلمان المجري بأغلبية ساحقة على محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما يمهد الطريق أمام انضمام الدولة الشمالية إلى الحلف بعد ما يقرب من عامين من المفاوضات المكثفة ويوجه ضربة جيوسياسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقاً لشبكة “سي ان ان”، كان الحصول على موافقة البرلمان المجري هو العقبة الأخيرة أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

و زار رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بودابست الجمعة، لبحث التعاون الدفاعي والأمني مع نظيره المجري فيكتور أوربان، وبدا أن الجانبين يتصالحان، حيث اتفقا على صفقة من شأنها أن تحصل المجر على أربع طائرات مقاتلة جديدة سويدية الصنع من طراز جريبن.

ومن بين أعضاء البرلمان الذين صوتوا وعددهم 194، رفض 6 فقط انضمام السويد.