مجدي نزيه: النظام الغذائي الصحي في رمضان يعتمد على 4 وجبات

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري تغذيه، إن وجبات أيام رمضان يجب أن تعتمد بشكل أساسي على أربع وجبات وليس وجبتين كما يتوقع البعض.

النظام الصحي الغذائي في رمضان

وأكد الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي"،:" النظام الصحي الغذائي في رمضان يجب أن يعتمد على فطار تمهيدي وهو الذي يعقب آذان المغرب ويقتصر على السوائل فقط، وبعد نصف ساعة الإفطار الرئيسي، ثم بعد فترة زمنية يتم تناول الفواكهة وبعد ذلك وجبة السحور".

التخلص من الإمساك

وتابع:" الألياف الخاصة بالبقول والحبوب تعمل على احتفاظ كمية المياة بداخلها، وهذا يساعد على التخلص من الإمساك طوال فترة الصيام".

وأشار دكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إلى أن الشاي يحتوي على مادة تعمل على توسيع الشعب الهوائية، كما أن به مادة مضادة للأورام، علاوة عن وظيفته المعروفة بتطهير منطقة الحنجرة بالكامل.