استئناف أعمال جلسة "معوقات الإنتاج والتصدير" ضمن اجتماعات لجان الحوار الاقتصادي

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسته المتخصصة المغلقة لمناقشة "المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير" ضمن لجان “الصناعة - الزراعة- السياحة” بجلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ووجه مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم السيدات والسادة: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.

اللقاء يأتي انطلاقًا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وأشاد مجلس الأمناء بقرار “مدبولي” تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيبًا كاملًا يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضًا في كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.

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