الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" جاهزون بخارطة طريق "صناعة - خضراء - ذكية – مستدامة مصر 2052"

جريدة الدستور

عقد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار، اليوم الاثنين، اجتماعًا متخصصًا بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام رئيس اللجنة الاقتصادية، واللواء مهندس مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي لمناقشة مخرجات ورش عمل الصناعة التي استمرت نحو أربعة أشهر.

وثمَّن رئيس حزب المصريين الأحرار جهود اللجنة الاقتصادية ومستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة للعمل في جهود متكاملة للوصول إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق العملي في كافة المناحي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، تعود بالنفع العام للدولة وتخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، وجاهزة للعرض على الجهات المختصة.

وبدأ اللواء مهندس أشرف هلال، مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، بعرض ما توصل إليه جهود أربعة أشهر متتالية بعد سلسلة ورش عمل تخصصية لإعداد خارطة طريق شاملة ومتكاملة للصناعة المصرية وخلصت إلى عنوان "صناعة خضراء - ذكية – مستدامة مصر 2052".

وقال "هلال"، إن خارطة الطريق تتضمن 5 محاور رئيسية بين طياتها نحو 75 برنامج تنفيذي شامل متكامل يهدف تنفيذ تنمية صناعية متوازنة قطاعيًا وجغرافيًا؛ مما يساهم في ذلك من إصلاح تشريعي بإعداد مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد المقرر تقديمه من خلال السيد رئيس الحزب لمجلس الشيوخ.

وأضاف مستشار رئيس الحزب للصناعة، أن الخارطة تهدف إلى إصلاح شامل من التشريع مرورًا بالجوانب الإجرائية والتنفيذية ترنو إلى فض الاشتباك بين القطاعات والجهات المتعددة من أصحاب المصلحة، وتحقق تكاملًا وترابطًا لتكون صناعة مستدامة خضراء ذكية.

من جانبه، تحدثت الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية عن الترابط والتشابك الاقتصادي الصناعي وانعكاسات وجود رؤية وخارطة شاملة سيكون لها أثر رائد في تحقيق دخل مستدام.

وفي الختام، وجه الدكتور النائب عصام خليل مراجعة مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بعد توافق اللجان النوعية ذات الصلة ووفق دراسة دقيقة، سيكون وجود مشروعًا مرنًا منضبطًا يحقق أحد ركائز الخطة الاستراتيجية محل الطرح.

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصرين الأحرار أمانة حزب المصريين الأحرار الصناعة

مواد متعلقة

أمين عام المصريين الأحرار: 35 مليار دولار هى أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائي لوحدات "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

القصة الكاملة للطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟