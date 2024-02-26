الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اليوم.. انقطاع المياه بالمناطق المرتفعة بحي الكوثر بسوهاج 5 ساعات لإجراء أعمال صيانة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، انقطاع المياه بالمناطق المرتفعة بحي الكوثر بمدينة أخميم اليوم الاثنين،  فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الرابعة من فجر الثلاثاء من نفس الشهر ولمدة ٥ ساعات.

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة إجراء أعمال الصيانة وتطهير بيارة السحب بمحطة مياه نيدة السطحية.


وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.


وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه بمدينة اخميم الصيانة وتطهير بيارة السحب مياه الشرب ومسئولي الهيئات الحكومية

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