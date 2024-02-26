الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار من المحكمة في اتهام مهندس بابتزاز خطيبته بـ"صور فاضحة"

متهم
متهم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة مهندس بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة لجلسة 10 مارس.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المجنى عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فقام المتهم بتهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة

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