وكيل "تعليم الغربية" يترأس لجنة القيادات لاختيار الدفعة الثانية من مبادرة "تأهيل 1000 مدير مدرسة"

ترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة القيادات التعليمية لاختيار الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 معلم من شباب المعلمين بالغربية، بعضوية الدكتور أحمد هلال، عميد كلية التربية، خالد حمدان، وكيل المديرية، عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، فتوح شوشه، مدير عام الشئون المالية والإدارية، الدكتورة سحر جزر، موجه عام التربية النفسية، عادل حشاد، مدير إدارة الموارد البشرية، وضمنال فتحي، مدير الشئون القانونية بالمديرية، وذلك بناء على التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والمتضمن كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (3- ٣١٧٠) بتاريخ 31/1/2024 بشأن مستجدات إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة ١٠٠٠ معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن شروط اختيار الدفعة الثانية من المعلمين خلال المبادرة الرئاسية، لتدريبهم وتأهيلهم، حيث اشتملت الشروط على أن يكون السن من 35: 45 عاما، أن يكون المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة، أن يكون حاصلًا على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات، لا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائيًا، أن يكون لائق صحيًا بدنيًا، ذهنيًا، وخاليًا من أية أمراض مزمنة، أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office، أن يكون ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة، لدية رؤية وأدوات للتطوير الإداري، لديه ثقافة عامة ومتنوعة قياديًا وإداريًا، ملبيًا احتياجات المجتمع المحلي تربويًا، ولديه اتجاهات وقيمًا إيجابية.