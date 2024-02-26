نجوم الفن يودعون الصحفى أحمد شوقى العطار

حرص عدد من الفنانين، على رأسهم الفنان أشرف زكي، على حضور جنازة الصحفي الراحل أحمد شوقي العطار، وأداء صلاة الجنازة عليه من مسجد مصطفى محمود وتقديم واجب العزاء لأسرته.

كما حرص كل من الفنان أحمد السعدني والفنانة نشوى مصطفى على تقديم العزاء لأسرة الراحل وحضور جنازته.

أعضاء إدارة الصحفيين يشيّعون جنازة العطار

وحرص محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، ومحمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، وهشام يونس رئيس لجنة القيد، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب، على حضور صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، الصحفي أحمد شوقي العطار، الذي شغل منصب رئيس تحرير جريدة الصباح سابقًا، وتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

وكان "العطار" قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، وبعد تحسن حالته الصحية، غادر المستشفى وبشكل مفاجئ تدهورت حالته في الساعات الأخيرة ليفارق الحياة.

وعبر عدد كبير من الصحفيين عن حزنهم العميق لوفاة الراحل، حيث نشروا تعازيهم ومواساتهم عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وحصد "العطار" العديد من الجوائز الدولية التقديرية، ولم يكتفِ بتلك الإنجازات، بل استمر في تقديم إسهاماته في ميدان الصحافة بكل إخلاص شكّلت تجربته الناجحة في تأسيس منصة أوزون، المتخصصة في قضايا تغير المناخ بالشرق الأوسط، محطًا هاما في مساره المهني، حيث تولى رئاسة تحريرها كما تقلد دور المستشار لدى المركز الدولي للصحفيين في واشنطن ICFJ، بعد أن نال نجاحات عديدة على مدار مسيرته يشمل هذا الإنجاز البارز جوائز عالمية، منها جائزة أريج للصحافة الاستقصائية عام 2012، وجائزة سيمنس الألمانية في عام 2016، وجائزة الصحافة المصرية في الأعوام 2015 و2020.

نجوم الفن يودعون الصحفي أحمد شوقي العطار

نجوم الفن يودعون الصحفي أحمد شوقي العطار

نجوم الفن يودعون الصحفي أحمد شوقي العطار