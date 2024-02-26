الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وصول جثمان أحمد شوقى العطار لمسجد مصطفى محمود

أحمد شوقي العطار
أحمد شوقي العطار

وصل - منذ قليل - جثمان الصحفي الراحل أحمد شوقي العطار، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين، إلى مسجد مصطفى محمود، حيث تم نقل الجثمان بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وزملائه في المجال الصحفي.

وبدأت يتوافد العديد من الشخصيات البارزة والزملاء الصحفيين إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرته.

رحيل مفاجئ للصحفى أحمد شوقى العطار

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، الصحفي أحمد شوقي العطار، والذي شغل منصب رئيس تحرير جريدة الصباح سابقًا، وتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

وكان "العطار" قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، وبعد تحسن حالته الصحية، تدهورت بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة ليفارق الحياة.

وعبر عدد كبير من الصحفيين عن حزنهم العميق لوفاة الراحل، حيث نشروا تعازيهم ومواساتهم عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وصول جثمان أحمد شوقي العطار لمسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة عليه

جوائز وإنجازات ومسيرة حافلة

وحصد "العطار" العديد من الجوائز الدولية التقديرية، ولم يكتفِ بتلك الإنجازات، بل استمر في تقديم إسهاماته في ميدان الصحافة بكل إخلاص شكّلت تجربته الناجحة في تأسيس منصة أوزون، المتخصصة في قضايا تغير المناخ بالشرق الأوسط، محطًا هاما في مساره المهني، حيث تولى رئاسة تحريرها كما تقلد دور المستشار لدى المركز الدولي للصحفيين في واشنطن ICFJ، بعد أن نال نجاحات عديدة على مدار مسيرته يشمل هذا الإنجاز البارز جوائز عالمية، منها جائزة أريج للصحافة الاستقصائية عام 2012، وجائزة سيمنس الألمانية في عام 2016، وجائزة الصحافة المصرية في الأعوام 2015 و2020.

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