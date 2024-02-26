الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يهنئ النائبة سحر عطية بفوزها بجائزة دبى الدولية

النائبة سحر عطية
النائبة سحر عطية بفوزها بجائزة دبي الدولية

قدم  مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، التهنئة للنائبة سحر عطية بمناسبة فوزها بجائزة دبي الدولية، والتي تعد من أهم الجوائز العالمية التي تشجع الممارسات الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة والجائزة تنظمها بلدية دبي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

من جانبها، قالت النائبة سحر عطية إن هذه الجائزة تقدم هذا العام في دورتها الـ13 أكثر من 2600 مشروع من 144 دولة، وكانت مصر ضمن الخمس دول التي نالت الجائزة، والتي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي عن محور تخطيط وإدارة البنية التحتية.

وأوضحت أن المشروع الفائز هو مشروع التطوير والتحسين بالمشاركة والذي يعتبر نموذجا ناجحا لعمل فريق متكامل من المتخصصين (المستشارون المتحدون) بقيادة د. سحر عطية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية ووكالة التعاون الألمانية والاتحاد الأوروبي الذي مول المشروع وتم تنفيذه في القاهرة الكبرى.

وقالت: الجائزة منحت لتنفيذ المنهجية في خمس مناطق في محافظتي الجيزة والقليوبية، متابعة: المنهجية إطار المشاركة الناجح لتحديد أولويات التطوير في المناطق غير المخططة وأهمية إشراك المجتمع المدني، متمنية أن يتم ذلك علي جميع محافظات مصر.

مجلس النواب نائبة سحر عطية جائزة دبي الدولية الجوائز العالمية التنمية المستدامة برنامج الامم المتحدة

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