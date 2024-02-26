بعد قليل.. نظر الحكم في الطعن المقام من المرشح بانتخابات نادى الزمالك

تنظر المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة بعد قليل للحكم في الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل عضو نادي الزمالك،.

واستبعد المندوه من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

تفاصيل الدعوى

وكانت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في وقت سابق، قررت إحالة الطعن المقدم من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل، واستبعاد المندوه من الترشح على مقعد أمين الصندوق من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.