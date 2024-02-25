الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبوغزالة: كنا أمة عظيمة قبل أن نتعرض للتشويش الصهيونى

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي د.طلال أبو غزالة

قال الخبير الاقتصادي د.طلال أبوغزالة إن العرب كانوا يقودون الأمة بالكامل، حيث كانت بداية الاختراعات بكافة المجالات والقطاعات تخرج من المنطقة العربية أولا ثم يتم تصديرها للخارج.

خطط الكيان الصهيوني 

وأكد أبوغزالة، خلال لقائه ببرنامج "مع خيري" تقديم خيري رمضان، المذاع عبر فضائية المحور، أن الوطن العربي تعرض للتشويش المقصود من قبل العدو الصهيوني: "نحن كنا أمة عظيمة، والعدو الصهيوني هو من خطط ورتب لكل هذه الكوارث التي تحدث في العالم العربي.

وتابع "العصابات الصهيونية عملت على تصدير كافة المصطلحات التي تهدف تشويه صورة العرب وخاصة دولة فلسطين، والاحتلال الصهيوني هو أطول احتلال في تاريخ الدول".

تركيز الغرب على الدول العربية الثلاث 

وأكد أبوغزالة أن الغرب لا يرى في المنطقة العربية سوى ثلاث دول، وهم مصر، العراق، وسوريا، معبرًا: "سبب تركيز الغرب على تلك الدول أن هذه الدول لها تاريخ، وإسرائيل ما هي إلا تفصيل ليس له مستقبل".

طلال أبو غزالة أبو غزالة مع خير خيري رمضان المحور

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