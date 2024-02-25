أبو غزالة: الغرب لا يرى فى المنطقة سوى 3 دول عربية

قال د.طلال أبو غزالة، رجل أعمال إن بريطانيا لها مصالح دائمة وليس أصدقاء دائمون على الإطلاق، وما تسلكه بريطانيا تتبعه باقي دول العالم، فالجميع يبحث عن المصالح الشخصية من وراء العلاقات الدولية.

التحالف الأمريكي العالمي

أكد أبو غزالة، خلال لقائه ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن أمريكا ليس لها حلفاء سوى بريطانيا، وجميع الدول التي تتعامل معها الولايات المتحدة الأمريكية في جميع دول العالم فقط من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.

وتابع: "جيمي كارتر أبلغني أن أمريكا ليست “إنسان” لكي تحب وتكره وتوقع ما يخدم مصلحتها الخاصة فقط".

دول عربية لها تاريخ

واستطرد: "الغرب لا يرى في المنطقة العربية سوى ثلاث دول وهم مصر، العراق، وسوريا".

وذكر أن سبب تركيز الغرب على تلك الدول أن هذه الدول لها تاريخ، وإسرائيل ما هي إلا تفصيل ليس له مستقبل.