أبوغزالة: قمة شرم الشيخ الأهم بقمم المناخ.. ومتفائل بالاقتصاد المصرى

أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور طلال أبوغزالة، بقمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ والتي تعد أهم قمم المناخ.

اقتراح لم ينفذ بأول قمة للمناخ

قال أبوغزالة خلال لقائه ببرنامج حقائق وأسرار، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية صدى البلد: أول قمة مناخ عقدت كانت عام 1992، وتحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة حينها، وطلب مني اقتراح حلول للأزمة، وبالفعل قمت بتشكيل فريق أممي من دول العالم، وخرجنا بالعديد من المقترحات للمحافظة على البيئة، لكن هذا التقرير لم يُنفذ.

وأضاف: المحاسبة على البيئة تعني محاسبة المسئول عن التلوث، وحين كتب التقرير كانت أمريكا والدول الأوروبية المسئول الأول، الآن الصين تعد المسئول الأول، لذلك هي لا تحضر اجتماعات القمة بشكل رسمي.

وأضاف: "لم ينتج عن قمم المناخ إلا قرارات، لكني متفائل دائمًا بأن الحل يفرض نفسه في النهاية، وربما تكون COP27 أهم قمة في تاريخ المناخ، وهنا ينسب الفضل لمصر كونها أثارت الموضوع من زاوية المحاسبة على البيئة".

وحول الاقتصاد المصري، قال أبوغزالة: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري فالقيادة المصرية قررت أن تكون الريادة لمستقبل مصر، ولا توجد دولة تنفذ ذلك سوى الصين.