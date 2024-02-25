مؤتمر التراث العربي المسيحي يناقش "أسباب الطلاق بالمسيحية في العصور الوسطي"

ناقش مؤتمر التراث العربي المسيحي في دورته الـ"32"، أمس عدة موضوعات تاريخية تخص التراث المشترك بين المسيحيين والمسلمين، بحضورعدد من الباحثين والرهبان المهتمين بالتراث العربي المسيحي.

وناقش القس “عيد صلاح” خلال جلسته بفعاليات الدورة الـ"32" بمؤتمر التراث العربي المسيحي، موضوع أسباب الطلاق بالمسيحية خلال فترة العصور الوسطى.

وأشار“القس عيد” إلى أن في العصور الوسطى تعددت أسباب الطلاق عند المسيحيين،واختلفت من مصر ولبنان والدول فيما بينها متأثرة بالفترة الزمنية في ذلك الوقت.

وأكد أن الأساس للطلاق بالعصور الوسطى سبب الطلاق لعلة الزنى، ولكن في بعض الفترات أتاحت الكنيسة الطلاق لأسباب مرضية مثل الأمراض المعدية أو الجنون وأسباب أخرى.

ونظم فريق أصدقاء التُراث العربيّ المسيحيّ مؤتمر الدورة الثانيّة والثلاثين، والتي جاءت بعنوان «الكتابات التّاريخيّة في التُراث العربيّ المسيحيّ»، والذي يعقد في مقر جمعية الآثار القبطية بالكنيسة البطرسية بالعباسية على مدار يومي 23 و24 من شهر فبراير الجاري.

وركزت فعاليات المؤتمر على موضوعات عديدة من بينها، الكتابات التّاريخيّة المسيحيّة العربيّة كأحد مصادر التّاريخ العام؛ والمؤرخون المسلمون والكتابات التّاريخيّة المسيحية العربيّة؛ والكتابات التّاريخيّة المسيحيّة العربيّة وحفظ الذاكرة والوعي.

ويكرم المؤتمر الأب اثناسيوس المقاري، نظرًا لجهوده في مجال التراث العربي المسيحي وكتاباته ومؤلفاته المختلفة.

وترأس الجلسة الأولى الأب وليم الفرنسيسكاني والتي تتضمن جلسته ماقشة موضوع التراث العربي المسيحي والكتابة التاريخية في عصر المماليك ملاحظات على النهج السليم المفضل بن أبي الفضائل،كما تناقش الجلسة وقائع المجامع الأولى في تاريخ البطاركة وفي كتابات الأنبا ساوريرس بن المقفع.

كما ركزت الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر التراث العربي المسيحي الدكتور محمد عفيفي والتي تناقش دور المؤرخين الأقباط في تدوين تاريخ مصر مثال المفضل بن أبي الفضائل نموذجا كما تناقش دراسة تحليلة مقارنة بين ابن العميد وابن الأثير.

وأدارفعاليات الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر الدكتورة جيهان عمران والتي تناقش شخصية مرقس باشا سميكة وجهوه في حفظ التراث والقديسة هيلانة في كتاب الامانة والأنبا ميخائيل أسقف بسطة والخندق وقضايا عصره من خلال كتاب أبو المكارم.

ويناقش الباحث في التاريخ الكنسي “أمجد كامل ” في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التراث القبطي، موضوع بانوراما لأبرز مؤرخي تاريخ المسيحين العرب في القرن العشرين.