1.244 مليار جنيه حجم إستثماراتها..وزير العمل يتفقد شركة كابسي للدهانات بمحافظة بور سعيد

تفقد حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد،شركة كابسي للدهانات بمحافظة بور سعيد،وذلك في إطار جولته بالمحافظة،يرافقه اللواء المحافظ عادل الغضبان،وحث الوزير العمل على المزيد من العمل والإنتاج للُمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة،التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،وقال الوزير أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أنواع المُساندة،والدعم لتشجيع الإستثمار،وزيادة الإنتاج،وتوفير فرص عمل،وأن "الوزارة" تبذل كل جهودها من أجل المزيد من تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل،والعامل،وصناعة بيئة عمل لائقة،لصالح "طرفي الإنتاج"..وكان في استقبال الوزير،رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد السيد..

وبحسب بيان صحفي تعتبر"كابسي للدهانات" شركة مساهمة مصرية،تأسست عام 2002، بحجم رأسمال مدفوع 300 مليون جنيه، ورأسمال مُرخص مليار جنيه، وإجمالي إستثماراتها 1.244 مليار جنيه، وعدد فريق العمل بالشركة يصل إلى 1800 موظف ومهندس وعامل،وأن إجمالي حجم المبيعات يبلغ 6 مليار جنيه سنويًا، من خلال إجمالي مبيعات 91 ألف طن، وأن نسبة التصدير من إجمالي المبيعات تبلغ حوالي 40%، فيما تبلغ نسبة المبيعات المحلية 60%..كما أن 55% من المنتجات دهانات سيارات، ونسبة 25% دهانات مباني، ونسبة 18% دهانات أعشاب، ونسبة 2% أحبار..كما يجدر بالذكر أن "كابسي للدهانات" لديها 9 فروع توزيع محلية، وعدد 40 وكيلًا وموزعًا محليًا، ويتم التصدير إلى 62 دولة، وتمتلك 4 أسماء تجارية..ومن أبرز الدول التي يتم التصدير إليها السعودية،والإمارات، ونيجيريا، وإيطاليا، وإنجلترا، امريكا، اسبانيا، مدغشقر..وتمثل 70% من إجمالي صادرات مصر من الدهانات، وتحتل المرتبة 51 في الترتيب العالمي من حيث حجم المبيعات، وتعتبر أكبر منتج لدهانات السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي الوقت نفسه من أكبر 10 شركات متخصصة في دهانات السيارات بالعالم.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد،قد استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الأحد،بديوان عام المحافظة،في بداية جولة الوزير في المحافظة..حيث تتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة..وشهد "الوزير "عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم"..كما تفقد مواقع عمل،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي..وعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم..

المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

كما تابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير "عملية البث" هذه،بعد محافظة الأسكندرية،وذلك منذ أيام قليلة..

يرافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل يضم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهايدي محمد مدير مكتب الوزير للعلاقات الحكومية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ومحمد النحاس مدير عام الإتصال السياسي والشئون البرلمانية، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة،ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات، ومحمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي، وشيماء يوسف باحث بالمكتب الإعلامي للوزير،وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات، ومحمد مجدي باحث بالعلاقات العامة والمراسم، وأيه عاطف ونادين الحديدي أعضاء المكتب الفني للوزير.