الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

كنيسة الأقباط الكاثوليك بملبورن تستقبل قنصل مصر

كنيسة الأقباط الكاثوليك
كنيسة الأقباط الكاثوليك

استقبل الأب إسحق مهيب، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بملبورن، بأستراليا، وشعب الكنيسة، السفير ياسر محمود هاشم، قنصل مصر العام، بملبورن، والمستشار أحمد رأفت، نائب القنصل، على مأدبة العشاء، بمقر الرعية.

جاء ذلك ذلك لتوطيد العلاقات بين ممثلي حكومة جمهورية مصر العربية، والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى توجيه الشكر للسفير، والفريق المعاون له، لتحقيق التعاون المشترك بين الجهتين، لصالح دولة مصر، متمنين له عودة سالمة إلى الأرض الوطن.

 في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية ​أُقيم بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الثانية والسبعين.

​بعد عرض فيلم تسجيلي قصير تضمن ملخصًا لأحداث وفعاليات الدورات السابقة، بدأ الحفل والذي كانت تقدّمه على خشبة المسرح الإعلامية لميس سلامة للعام الرابع على التوالي بالترحيب بالضيوف والمكرمين في هذه الدورة.

ثم استدعاء الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما لإعلان افتتاح الدورة وإلقاء كلمته، والتي تناول خلالها رسالة الفنان والفن وأهمية الدور الذي تقوم به القوى الناعمة بالمجتمع في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين والحفاظ على الهوية المصرية، كما وجّه رسالة محبة وسلام للشعب الفلسطيني الصامد وبخاصةٍ أهل غزة فيما يتعرضون له من أعمال قتل وعنف وتهجير وتخريب للبنية التحتية، داعيًا الله لأن يرحم الشهداء من الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء، مناشدًا دول العالم أجمع أن تتحمل مسئوليتها في وقف هذه الحرب.

“الكنيسة بيت للمحب ة – مسيرة مشتركة” راعي كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك أستراليا ملبورن قنصل مصر العام السيد السفير ياسر محمود هاشم جمهورية مصر

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