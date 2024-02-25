"زراعة النواب" توصي بتوصيل المياه لنهايات ترع إدكو

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم إدراج ترع قرى مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة ضمن مشروع تبطين الترع الذي شرعت الدولة في تنفيذه خلال السنوات الأخيرة.

وأشار محمد زين الدين، إلى عدم وصول المياه لنهاية الترع في منطقة حوض الرمال، ما يؤثر على الأراضي الزراعية، محذرا من أن عدم توفير المياه لنهايات الترع يؤثر على الزراعة.

وتساءل عضو مجلس النواب: هل هناك تبطين لترع إدكو وعددها ١٧ ترعة أم هناك بدائل لتوفير المياه؟

وقال النائب: كل ما يهمنا وصول المياه للمزارع، حفاظا على الرقعة الزراعية، خصوصا في ظل دخول محصول زراعة الأرز.

أعمال الصيانة لكباري الري

كما استعرض النائب، إشكالية أسباب عدم إجراء أعمال الصيانة لكباري الري التي أصبحت بحاجة إلى إحلال وتجديد، مشيرا إلى أن هناك ٣ كباري في حالة انهيار تام.

وأكد زين الدين، أن هذه الكباري لم يتم عمل صيانة لها منذ عشرات السنين، كي تتحمل المارة والسيارات.

من جانبه، أكد المهندس محمد أيوب، مدير عام ري البحيرة، أن ترع مركز إدكو هناك جزء منها تبع كفر الدوار وتم تأهيل ٤ ترع، مشيرا إلى أن هناك دليل إرشادي لدراسة باقي الترع لأن جميع الترع لن يتم تبطينها ولكن سيتم صيانتها بشكل مختلف.

وقال إن حميع الترع على مستوى الجمهورية، التي لم يتم تأهيلها سيتم دراستها، لافتا إلى أن كل الترع مدرجة للتطوير، ولكن الأولوية حاليا في حياة كريمة.

وأوصت اللجنة بتقرير رسمي من وزارة الري بشأن خطة تأهيل الترع وتحديدا في إدكو، فضلا عن التأكيد على توصيل المياه لنهايات الترع حفاظا على الزراعة.

وفيما يتعلق بالكباري، أكد مدير عام ري البحيرة، أنه تم الاعتماد المالي بشأن تطوير الكباري، وسيتم الإعلان رسميا عن موعد نهو عمليات التطوير.