الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يشهد منافسات نهائي البطولة الإفريقية لمنتخبات المواي تاي

فعاليات نهائي البطولة
فعاليات نهائي البطولة الأفريقية للمواي تاي

شهد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات نهائي البطولة الأفريقية للمواي تاي، بحضور ستيفن فوكس، أمين عام الاتحاد الدولى للمواى تاى ونائب رئيس سبورت اكورد ورئيس منظمة الايامز الرياضية، محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصرى للمواى تاى، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأكد وزير الشباب أن الدولة المصرية أصبح لديها ثروة كبيرة على صعيد الإنشاءات الرياضية والخبرات التنظيمية لمختلف البطولات، والأحداث الكبرى بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة السياسية، والذي جعل مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية

أشار صبحي إلى أن ذلك يأتى في ضوء ثقة الاتحادات الدولىة في قدرات الدولة المصرية التي أثبتت نجاحًا كبيرًا في البطولات التي احتضنتها خلال الفترة الماضية، ومازالت حتي الآن في استضافتها بشكل متتالي لافت للنظر من مختلف دول العالم.

كما تحدث وزير الشباب عن توجيهات الرئيس السيسي ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

ويشارك في منافسات البطولة الإفريقية للمنتخبات للمواي تاي 11 دولة وهم: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، والكونغو، إضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وانطلقت مؤخراً منافسات البطولة الإفريقية للمنتخبات للمواي تاي في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى يوم السبت 24 فبراير الجاري.

يشارك في البطولة 11 دولة هى: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، والكونغو، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ورحب محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للمواي تاي، بوفود الدول المشاركة في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في المنافسات، خاصة أنها تشهد تحديات قوية وعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية، مما يصعب البطولة على الجميع.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمين عام الاتحاد الدولى للمواى تاى محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي ورئيس منظمة الايامز الرياضية البطولة الأفريقية للمواي تاي

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