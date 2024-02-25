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رياضة

تشكيل تشيلسي.. بالمر وجاكسون وستيرلينج يهاجمون ليفربول في نهائي كأس الرابطة

تشيلسي
تشيلسي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي مساء اليوم.

ويقود هجوم البلوز كول بالمر، رحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون، بينما يجلس يلعب ثلاثي في الوسط إنزو فيرنانديز، كايسيدو وكالاجير.

تشكيل تشيلسي.. بالمر وجاكسون وستيرلينج يهاجمون ليفربول في نهائي كأس الرابطة

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، كلول، تشيلول

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، كالاجير

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، بالمر

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة تشيلسي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: هارفي إليوت - كودي جاكبو - لويس دياز.

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