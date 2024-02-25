سكاى: صلاح لم يتواجد فى أرضية ملعب ويمبلى قبل ساعات من نهائى كأس الرابطة

كشفت تقارير صحفية منذ قليل، عن موقف محمد صلاح نجمنا المصري في صفوف ليفربول من المشاركة في نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة صلاح في لقاء اليوم بعدما تجددت إصابته بعد لقاء برينتفورد في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول، لخوض مواجهة نارية أمام تشيلسي على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي لم يتواجدوا مع باقي لاعبي ليفربول الذين تفقدوا أرضية ملعب ويمبلي قبل قليل، استعدادًا لمواجهة تشيلسي.

تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي قبل قمة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 159 في تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 158 مباراة من قبل، حقق خلالها ليفربول الفوز في 71 مباراة، مقابل 48 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 39 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 253 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 216 هدفًا من لاعبي تشيلسي.