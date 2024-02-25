الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"قومي المرأة" بالجيزة ينظم ورشة تدريبية على الحرف اليدوية لـ50 سيدة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

نظَّم المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، ورشة تدريبية على الحرف اليدوية لنحو 50 سيدة لمدة 20 يومًا؛ وذلك لتعزيز قدراتهن الحرفية ودعمهن اقتصاديًا.

وأفادت الدكتورة ماجدة محمود، مقررة الفرع، في تصريحٍ لها اليوم الأحد، بأن تلك الورش التدريبية تأتي في إطار استراتيجية المجلس لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ويُعد استكمالًا وتنفيذًا للعمل على محور تمكين المرأة اقتصاديًا الذي يُعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

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وأكدت الدكتورة ماجدة محمود، اهتمام المجلس بتدريب المرأة على الحرف اليدوية المصرية باعتبارها فرصة جيدة لتوفير فرص عمل لها تمكنها من تحسين دخلها ورفع مستوى معيشتها، منوهة بأن المرأة المصرية نجحت في الوصول بمنتجاتها الحرفية عالية الجودة إلى العالمية.

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وكان قد نفذ المجلس القومي للمرأة، من خلال فرعه بالإسكندرية، سلسلة تدريبات على ريادة الأعمال، وذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة". 

وأفاد المجلس،  بأن التدريبات استهدفت إجمالي 188 سيدة، وتم تنفيذها من خلال 8 دورات بقرى (بهيج وحليص) بمركز ومدينة برج العرب.

وأضاف المجلس أن التدريبات تهدف إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى السيدات المستهدفات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

كما تضمن التدريب العديد من الموضوعات المهمة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، والتعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.

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